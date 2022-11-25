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В Тюменской области мальчика на охоте нечаянно застрелил собственный отец

Сегодня, 09:15
Трагический случай в Тюменской области - отец случайно попал из оружия в своего ребенка, мужчина думал, что он стреляет в зверя. По факту гибели восьмилетнего мальчика завели уголовное дело, мужчине вменяется статья - причинение смерти по неосторожности.

Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости. «Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России о причинении смерти по неосторожности. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы», — говорится в заявлении ведомства.

Подобный несчастный случай произошел в августе 2021 года. Бывший депутат законодательного собрания Камчатского края, бизнесмен Игорь Редькин охотился на бурого медведя и случайно застрелил мужчину, который находился неподалеку. По делу о причинении смерти по неосторожности, Редькина приговорили к девяти месяцам ограничения свободы, а также обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

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