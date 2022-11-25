В Тюменской области мальчика на охоте нечаянно застрелил собственный отец

Подобный несчастный случай произошел в августе 2021 года. Бывший депутат законодательного собрания Камчатского края, бизнесмен Игорь Редькин охотился на бурого медведя и случайно застрелил мужчину, который находился неподалеку. По делу о причинении смерти по неосторожности, Редькина приговорили к девяти месяцам ограничения свободы, а также обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.