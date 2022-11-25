В РФ предложили ответ Европе на признание страны «спонсором терроризма»

Резолюцию Европарламента одобрили 494 депутата из 596, против проголосовали 58 депутатов, 44 воздержались. Ее принятие вызвало негодование евродепутата от Франции Тьерри Мариани. Он заявил, что таким образом Европарламент подталкивает Европу к конфликту с Россией. По мнению парламентария ЕС исчерпал все средства в конфликте и стал навязывать странам внешнюю политику, которой они не хотят придерживаться.