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В Омске ремонтом лицея № 64 займутся с поддержкой нового мецената

Сегодня, 08:10
Фото: Владимир Казионов / мэрия Омска
Помогать ремонтировать лицей будет ООО «Таврида Электрик Омск».

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал о том, что лицей № 64 будут ремонтировать при поддержке ООО «Таврида Электрик Омск». Соглашение подписано с директором компании Василием Черемисиным, который окончил этот лицей и где учатся его дети.

В ближайших планах ремонт кабинета физики, обновление учебно-методической базы школы. Мэр Омска Сергей Шелест считает, что слова педагога должны подкрепляться положенными лабораторными и практическими работами, а кабинеты отвечали образовательным стандартам, чтобы не учить физику по картинкам.

«Мы сделаем такой класс в отдельно взятой школе и, возможно, кто-то из предпринимателей выберет для себя именно такой вектор проекта «Меценатство», — отметил мэр Омска.
Фото: Владимир Казионов / мэрия Омска
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