В Омске ремонтом лицея № 64 займутся с поддержкой нового мецената

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал о том, что лицей № 64 будут ремонтировать при поддержке ООО «Таврида Электрик Омск». Соглашение подписано с директором компании Василием Черемисиным, который окончил этот лицей и где учатся его дети.