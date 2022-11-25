В Омске ремонтом лицея № 64 займутся с поддержкой нового мецената

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал о том, что лицей № 64 будут ремонтировать при поддержке ООО «Таврида Электрик Омск». Соглашение подписано с директором компании Василием Черемисиным, который окончил этот лицей и где учатся его дети.
В ближайших планах ремонт кабинета физики, обновление учебно-методической базы школы. Мэр Омска Сергей Шелест считает, что слова педагога должны подкрепляться положенными лабораторными и практическими работами, а кабинеты отвечали образовательным стандартам, чтобы не учить физику по картинкам.
«Мы сделаем такой класс в отдельно взятой школе и, возможно, кто-то из предпринимателей выберет для себя именно такой вектор проекта «Меценатство», — отметил мэр Омска.