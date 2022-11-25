В Москве подросток сбил женщину на пешеходном переходе

Происшествие произошло 24 ноября поздно вечером в Москве, на улице Красноярской, возле дома № 9. 30-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ее сбил автомобиль марки Toyota Corolla. Автомобилем управлял, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, 17-летний молодой человек. Он приобрел машину в начале ноября и утаил от продавца информацию о своем возрастеу, сообщает 360tv.ru.