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В Москве подросток сбил женщину на пешеходном переходе

Сегодня, 15:33
Фото: 1MI
На востоке Москвы на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину. За рулем машины находился несовершеннолетний водитель.

Происшествие произошло 24 ноября поздно вечером в Москве, на улице Красноярской, возле дома № 9. 30-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ее сбил автомобиль марки Toyota Corolla. Автомобилем управлял, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, 17-летний молодой человек. Он приобрел машину в начале ноября и утаил от продавца информацию о своем возрастеу, сообщает 360tv.ru.

В результате ДТП женщина получила травмы, она госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. Момент аварии попал на камеру уличного наблюдения, прокуратура Восточного административного округа Москвы взяла расследование дела на контроль.

#Происшествия
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