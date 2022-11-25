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Стали известны имена финалистов конкурса Perspectum Awards 2022

Сегодня, 16:33
Фото: perspectum.ru
Жюри Perspectum Awards выбрало перечень работ, которые могут получить профессиональную награду в области маркетинговых услуг.

На текущей неделе подошло к концу судейство конкурса. Жюри выбрало кейсы, демонстрирующие высокую степень мастерства и отвечающие основным рыночным тенденциям. Все участники, попавшие в шорт-лист, смогут получить награды второго сезона. Среди финалистов оказались 77 кейсов по главным маркетинговым дисциплинам, пишет rg.ru

Представители авторитетных агентств, рекламных холдингов и технологических площадок, таких как Ace Target, Action, ADV Experience, APM, BeeTL, Digitas Москва (ГК “Родная Речь”), Diversity, DPG Russia, emg и другие, оценили бизнес-эффективность креативных идей в кейсах участников.

В состав жюри вошли также представители СМИ и известных брендов: "Лайфхакер", ТАСС, Avito, Boiron, Exeed, Mondelez International, OZON, "Sибирская коллекция", Х5 Group, YOTA, "Балтика", "ВкусВилл", "Ингосстрах", "Континенталь", "Магнит", МТС, Райффайзенбанк. 

Итоги Perspectum Awards 2022 опубликуют 29 ноября на официальном сайте конкурса, а также на индустриальном контент-сайте ADPASS. 

Perspectum Awards – это основные тенденции в маркетинге, нестандартные решения и лучшие практики от игроков рынка. Конкурс ставит перед собой задачу показывать ценность креативного маркетинга в масштабах всей индустрии в целях развития бизнеса клиентов.

Холдинг 1MI выступает информационным партнером премии.

 

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