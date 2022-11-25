Сомнолог: Человеку необходимы как поверхностный, так и глубокий сон

Он пояснил, что просыпаться во время глубокой стадии сна тяжелее, и человек будет меньше ощущать себя выспавшимся. Специалист рассказал, что для того, чтобы просыпаться в нужную стадию, нужно либо ставить будильник кратно полутора часам, либо выставлять определенное время в фитнес-трекерах, которые способны отследить сон владельца максимально близко ко времени пробуждения, и в поверхностный сон пытается его разбудить. Тогда люди просыпаются легче, и чувствуют себя лучше, подчеркнул Павел Кудинов.