Скидки на новостройки к началу 2023 года могут достигнуть 30%

Эти предложения дают возможность застройщикам конкурировать за тех, кто стремится успеть воспользоваться льготными программами от государства. Но сейчас девелоперы начали опасаться, что обещанные ограничениями на раздачу околонулевой ипотеки негативно отразятся на спросе, и он снизится на 15–20%. Из-за этого планы по строительству недвижимости придется сокращать.