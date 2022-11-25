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Скидки на новостройки к началу 2023 года могут достигнуть 30%

Сегодня, 08:17
За последнюю неделю спрос на новые квартиры вырос на 16%. И на текущий момент на 33,4% превышает максимальное значение 2021 года.

Такой всплеск интереса директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов объясняет распространением предложений ипотеки по минимальным ставкам, пишет INFOX.RU.

Эти предложения дают возможность застройщикам конкурировать за тех, кто стремится успеть воспользоваться льготными программами от государства. Но сейчас девелоперы начали опасаться, что обещанные ограничениями на раздачу околонулевой ипотеки негативно отразятся на спросе, и он снизится на 15–20%. Из-за этого планы по строительству недвижимости придется сокращать.

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