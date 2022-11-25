РЭО опубликовал шорт-листы «Зеленой премии — 2022»

Как сообщает со ссылкой на главу РЭО Дениса Буцаева, конкурсантами было отправлено три с лишним тысячи проектов. В числе лучших после произведенного жюри отбора оказались те, что больше других нацелены на развитие отрасли обращения с отходами и экологическое мышление жителей страны и бизнеса. Теперь перед жюри стоит задача произвести отбор проектов, которые окажутся самыми лучшими. Победители конкурса «Зеленая премия» получат денежные призы, а одновременно и возможность благодаря им развивать свои проекты, пишет 360tv.ru.