РЭО опубликовал шорт-листы «Зеленой премии — 2022»

Как сообщает со ссылкой на главу РЭО Дениса Буцаева, конкурсантами было отправлено три с лишним тысячи проектов. В числе лучших после произведенного жюри отбора оказались те, что больше других нацелены на развитие отрасли обращения с отходами и экологическое мышление жителей страны и бизнеса. Теперь перед жюри стоит задача произвести отбор проектов, которые окажутся самыми лучшими. Победители конкурса «Зеленая премия» получат денежные призы, а одновременно и возможность благодаря им развивать свои проекты, пишет 360tv.ru.
Размер общего призового фонда премии, призванной осуществлять поддержку федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», — 3,45 миллиона рублей. Победителям можно рассчитывать на грант размером не более 300 тысяч рублей.
По словам возглавляющего PR-департамент РЭО Дмитрия Бойко, конкурсанты, которые дойдут до финала премии в номинациях «Общественные проекты», «Образовательные проекты» и «Просветительские проекты» и смогут занять в них места с 11-го по 20-е, получат по 20 тысяч рублей. Те, кто займут места с 4-го по 10-е, — по 50 тысяч рублей. Занявший третье место получит 100 тысяч рублей, второе — 200 тысяч рублей. А абсолютному победителю достанется самая большая сумма в 300 тысяч рублей.
Организаторы премии объявили и о закрытой специальной номинации «Регионы России». В ней жюри оценит работу субъектов РФ, то, как там поставлено обращение с твердыми коммунальными отходами. Для оценки номинантов в данной категории специалисты РЭО разработали специальную методологию.
Оценивать номинантов премии предстоит экспертам отрасли обращения с отходами, общественным деятелям в области экологии, представителям госучреждений и компаний, которые занимаются решением проблем в сфере экологии. В их числе председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, советник президента, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, руководитель информационно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик и другие.