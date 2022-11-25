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Путин: Россия готова поставлять больше удобрений на мировые рынки

Сегодня, 10:39
Заявление лидера РФ Владимира Путина о том, что Россия готова расширить поставки удобрений на мировые рынки, прозвучало во время его встречи с Дмитрием Мазепиным, основателем предприятия «Уралхим».

По словам Путина, ряд государств искусственно создает препятствия российским поставкам удобрений, но в результате лишения терпят мировые рынки, а не Россия.

Президент РФ заявил о способности страны к расширению этого вида поставок, а также о ее готовности работать в данном направлении со всеми партнерами без исключения, — пишет Russian.rt.com.

По информации, полученной от Дмитрия Мазепина, на территориях латвийских, эстонских, бельгийских и голландских портов заблокировано 262 тыс. т удобрений «Уралхима».

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