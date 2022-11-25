Путин: Россия готова поставлять больше удобрений на мировые рынки

По словам Путина, ряд государств искусственно создает препятствия российским поставкам удобрений, но в результате лишения терпят мировые рынки, а не Россия.
Президент РФ заявил о способности страны к расширению этого вида поставок, а также о ее готовности работать в данном направлении со всеми партнерами без исключения, — пишет Russian.rt.com.
По информации, полученной от Дмитрия Мазепина, на территориях латвийских, эстонских, бельгийских и голландских портов заблокировано 262 тыс. т удобрений «Уралхима».