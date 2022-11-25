Продукты к новогоднему столу с декабря подорожают на 15%

Российские продавцы воспользуются подходящим моментом и уже с декабря начнут планомерно повышать цены на продукты длительного хранения. По мнению эксперта, рост стоимости продуктов может составить от 5 до 15%, наиболее серьезная прибавка будет у рыбы и икры. Копченые продукты, а также алкогольные напитки, в том числе, игристые вина и коньяк, прибавят в цене по 10%, фрукты и овощи — около 5%.