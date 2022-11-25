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Продукты к новогоднему столу с декабря подорожают на 15%

Сегодня, 15:31
Фото: 1MI
Рост цен на продукты для праздничного стола в преддверии Нового года в России начнется уже с 1 декабря.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на Sputnik и на мнение кандидата экономических наук Михаила Беляева. Экономист считает, что наиболее существенно подорожают рыба и икра.

Российские продавцы воспользуются подходящим моментом и уже с декабря начнут планомерно повышать цены на продукты длительного хранения. По мнению эксперта, рост стоимости продуктов может составить от 5 до 15%, наиболее серьезная прибавка будет у рыбы и икры. Копченые продукты, а также алкогольные напитки, в том числе, игристые вина и коньяк, прибавят в цене по 10%, фрукты и овощи — около 5%.

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская накануне напоминала, что килограмм охлажденного лосося уже прибавил в стоимости 27,64%, а к Новому году, вероятно, продукт подорожает еще на 10%.

#Общество
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