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Продукцию Чувашии включили в список лучших товаров России

25 ноября 11:40
Производители из Чувашии получили награды за продукцию, которая вошла в перечень лучших товаров РФ.

Как пишет Infox со ссылкой на газету «Знамя Ялав», награды получили ОАО «Ядринмолоко», ООО «Тепличный комплекс «Новочебоксарский», «Чебоксарский элеватор», ООО «Пряник Цивильского райпо». Руководитель Чувашской республики Олег Николаев отметил системную работу по повышению качества товаров в республике. Руководство региона также выразило признательность сотрудникам предприятий, которые кропотливым трудом обеспечили качество своей продукции.

Напомним: за последние годы 165 категорий товаров и услуг чувашских производителей удостоились наград конкурса «100 лучших товаров России».

 

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