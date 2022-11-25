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Продавцы сообщили, что живые импортные елки подорожают и окажутся в дефиците

Сегодня, 10:11
По словам продавцов, несмотря на санкции, новогодние елки не прекратят поставлять из-за рубежа. При этом прогнозируется их дефицит и подорожание.

Как пишет infox.ru со ссылкой на РБК, Рослесинфорг и некоторых продавцов, елки, как правило, завозят из Европы, и в текущем году они оказались под санкциями. Именно поэтому магазины заказывают их напрямую, пользуясь услугами частных дилеров.

Из-за усложнения логистики цены выросли, а потому повышение цен на ели может составить 70-100%. Как отмечают эксперты, не исключен дефицит импортных деревьев из-за увеличения сроков поставок.

Зарубежные ели всегда были дороже российских, однако ценились за то, что они более пушистые и дольше не осыпаются. При этом, как пишет издание, ели не являются предметом первой необходимости. Кроме того, это сезонный товар. По прогнозам экспертов, в этом году высокого спроса на них не ожидается.

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