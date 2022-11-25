Продавцы сообщили, что живые импортные елки подорожают и окажутся в дефиците

Зарубежные ели всегда были дороже российских, однако ценились за то, что они более пушистые и дольше не осыпаются. При этом, как пишет издание, ели не являются предметом первой необходимости. Кроме того, это сезонный товар. По прогнозам экспертов, в этом году высокого спроса на них не ожидается.