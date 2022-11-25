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Повышение ипотечных ставок в декабре нанесет удар по рынку жилья

25 ноября 11:54
Рынок первичного жилья может серьезно пострадать в результате вероятного повышения ставок по ипотеке в декабре.

Как пишет Infox, зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников сообщил, что весной порядка 70% банковских кредитов было оформлено для приобретения жилья в новостройках. С третьего квартала текущего года данный показатель снизился до 65%.

Очевидно, что строительную отрасль в этом году поддерживала льготная программа кредитования по ипотеке на первичном рынке. Однако сейчас зафиксирован рост спроса на рынке вторичного жилья, что может изменить ситуацию на рынке первичных жилых объектов. К тому же, в случае повышения Центробанком ключевой ставки в декабре, произойдет увеличение ставок по ипотеке.

Все эти факторы способны нанести серьезный удар по строительной сфере и рынку первичного жилья.

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