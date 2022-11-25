Кардиолог рассказала о признаках гипертонического криза

Кроме того, по ее словам, в тяжелых случаях могут наблюдаться также заторможенность или полная потеря сознания, тахикардия, боли в области сердца или груди, нарушение мочеиспускания, кровоизлияния в глаза. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на изданиею «Лайф».