В Омске потратят на закупку троллейбусов почти миллиард рублей

Победителем аукциона стала компания из Москвы ООО «ПК Транспортные системы». Об этом информирует «КП-Омск».
Ранее указанная выше фирма поставила в Омске 62 троллейбуса «Адмирал». На сайте госзакупок сказано, что ООО «ПК Транспортные системы» в следующем году доставит в город 40 полностью низкопольных троллейбусов «Адмирал-6281». Машины соберут в Самарской области в стенах Энгельсского заводе электротранспорта.
Торги начались с суммы порядка 964,1 миллиона рублей. Победитель конкурса предложил сумму на одну копейку меньше заявленной.
Добавим, что троллейбусы город покупает на деньги, которые поступили в рамках инфраструктурного кредита. В целом Омску выделили 3,9 миллиарда рублей на развитии транспортной доступности Левобережья. На полученные деньги возвели несколько километров контактной сети и реконструировали троллейбусное депо на улице Ватутина.