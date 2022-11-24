В Омске потратят на закупку троллейбусов почти миллиард рублей

Добавим, что троллейбусы город покупает на деньги, которые поступили в рамках инфраструктурного кредита. В целом Омску выделили 3,9 миллиарда рублей на развитии транспортной доступности Левобережья. На полученные деньги возвели несколько километров контактной сети и реконструировали троллейбусное депо на улице Ватутина.