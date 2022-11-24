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В нескольких крымских районах продлен высокий уровень террористической опасности

Вчера, 10:18
В нескольких районах Крымского полуострова до 7 декабря был продлен высокий уровень террористической опасности. Информацией поделился Сергей Аксенов, глава Крыма. Его заявление цитирует «Крыминформ».

Аксенов отметил, что продление распространяется на территории Керчи, Армянска и Красноперекопского района, включая райцентр; кроме того, под продление попадает Джанкойский район, включая Джанкой, а также Ленинский район

Согласно его заявлению, повышенный уровень террористической опасности будет актуален и на объектах инфраструктуры и транспорта, — пишет Russian.rt.com.

Известно, что Вячеслав Гладков, глава Белгородской области, ранее объявил о сохранении «желтого» уровня террористической опасности на территории региона до 6 декабря.

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