В нескольких крымских районах продлен высокий уровень террористической опасности

Аксенов отметил, что продление распространяется на территории Керчи, Армянска и Красноперекопского района, включая райцентр; кроме того, под продление попадает Джанкойский район, включая Джанкой, а также Ленинский район
Согласно его заявлению, повышенный уровень террористической опасности будет актуален и на объектах инфраструктуры и транспорта, — пишет Russian.rt.com.
Известно, что Вячеслав Гладков, глава Белгородской области, ранее объявил о сохранении «желтого» уровня террористической опасности на территории региона до 6 декабря.