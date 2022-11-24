Стало известно, почему россияне играют в лотерею

Статистика подтвердила, лишь треть жителей Москвы выигрывает в лотерею минимальную сумму, остальные билеты не окупаются. Недавний анализ показал, что из 8 млн билетов выигрышными оказались лишь 2,3 млн штук. Однако есть примеры, когда кто-то действительно стал миллионером благодаря счастливому тиражу. За последние три месяца проведения игр «Национальной Лотереи» в стране появилось на 77 миллионеров больше. В целом участники выиграли 565 млн рублей.