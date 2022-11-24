Стало известно, почему россияне играют в лотерею

«Национальная Лотерея» организовала исследование с целью выяснить, кто и по каким причинам принимает участие в лотерейных розыгрышах.
По информации kp.ru, граждане РФ приобретают лотерейные билеты не только из-за мечты разбогатеть, но также из любопытства. Они покупают недорогие билеты, стоимость которых в среднем составляет 100 рублей, при этом испытывают шанс выиграть миллионы рублей. Лотерея позволяет играть годами, получая номинальные призы.
Согласно данным анализа, 33% участников розыгрышей играют, чтобы быстро улучшить финансовое положение, 25% руководствуются настроением, испытывая удачу. Покупают билеты в качестве подарков около 19% россиян. Еще 11% играют, чтобы получить ощущение азарта или по традиции. Ради забавы приобретают билеты 12% игроков.
Статистика подтвердила, лишь треть жителей Москвы выигрывает в лотерею минимальную сумму, остальные билеты не окупаются. Недавний анализ показал, что из 8 млн билетов выигрышными оказались лишь 2,3 млн штук. Однако есть примеры, когда кто-то действительно стал миллионером благодаря счастливому тиражу. За последние три месяца проведения игр «Национальной Лотереи» в стране появилось на 77 миллионеров больше. В целом участники выиграли 565 млн рублей.