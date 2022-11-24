Специалист рассказал о серьезном осложнении коронавируса

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев сообщил, что люди, переболевшие COVID-19, порой заболевают сахарным диабетом первого типа, тогда как ранее у них не отмечалось никаких признаков этого недуга.

По словам специалиста, развитие диабета происходит из-за деструктивного воздействия коронавирусной инфекции на бета-клетки островков Лангерганса, в результате чего организм начинает испытывать нехватку инсулина. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «Вечерняя Москва». Калинчев подчеркнул: своевременная вакцинация против COVID-19 способна снизить риск возникновения опасных осложнений. Он также рекомендовал россиянам не допускать дефицита витамина D в своем организме и придерживаться низкоуглеводной диеты.