Самолет из Владивостока экстренно приземлился в Благовещенске

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу местного аэропорта, причина — ухудшение самочувствия одного из пассажиров.
Как рассказали представители аэропорта, самолет вылетел из Владивостока, однако в пути поступила информация о том, что одному из пассажиров стало плохо на борту. Экипаж решил развернуться и посадить самолет на ближайшем запасном аэродроме.
Самолет совершил посадку в Благовещенске в 11:21 по местному времени (05:21 по московскому времени). Пассажира встретили медики, он был доставлен в больницу. В13:00 по местному времени (07:00 по московскому времени) самолет вновь поднялся воздух и направился в Новосибирск.