Самолет из Владивостока экстренно приземлился в Благовещенске

Самолет совершил посадку в Благовещенске в 11:21 по местному времени (05:21 по московскому времени). Пассажира встретили медики, он был доставлен в больницу. В13:00 по местному времени (07:00 по московскому времени) самолет вновь поднялся воздух и направился в Новосибирск.