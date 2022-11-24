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Самолет из Владивостока экстренно приземлился в Благовещенске

Вчера, 15:26
Фото: 1MI
Самолет, принадлежащий авиакомпании S7, выполнявший рейс из Владивостока в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Благовещенске.

Как  сообщает 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу местного аэропорта, причина — ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Как рассказали представители аэропорта, самолет вылетел из Владивостока, однако в пути поступила информация о том, что одному из пассажиров стало плохо на борту. Экипаж решил развернуться и посадить самолет на ближайшем запасном аэродроме.

Самолет совершил посадку в Благовещенске в 11:21 по местному времени (05:21 по московскому времени). Пассажира встретили медики, он был доставлен в больницу. В13:00 по местному времени (07:00 по московскому времени) самолет вновь поднялся воздух и направился в Новосибирск.

#Происшествия
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