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Эксперт оценил шансы американского рэпера Уэста стать президентом

Сегодня, 10:18
Фото: piqsels.com
Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал заявление американского рэп-исполнителя Канье Уэста о намерении баллотироваться в президенты Соединенных Штатов на выборах в 2024 году.

По его словам, рэпер не имеет ни малейшего шанса возглавить государство и собирается участвовать в выборах только ради пиара.

Ранее Уэст сообщил, что в ходе личной встречи обсудил с бывшим президентом США Дональдом Трампом намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах 2024 года, пишут «Известия».

Дудаков напомнил, что рэпер уже пытался участвовать в президентских выборах в 2020 году и зарегистрировал свою кандидатуру в двенадцати штатах, но сумел набрать лишь мизерный процент голосов. 

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