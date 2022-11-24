Эксперт оценил шансы американского рэпера Уэста стать президентом

По его словам, рэпер не имеет ни малейшего шанса возглавить государство и собирается участвовать в выборах только ради пиара.
Ранее Уэст сообщил, что в ходе личной встречи обсудил с бывшим президентом США Дональдом Трампом намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах 2024 года, пишут «Известия».
Дудаков напомнил, что рэпер уже пытался участвовать в президентских выборах в 2020 году и зарегистрировал свою кандидатуру в двенадцати штатах, но сумел набрать лишь мизерный процент голосов.