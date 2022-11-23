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В Южно-Сахалинске пропала беременная женщина

Сегодня, 13:34
Местный телеграм-канал 22 ноября сообщил 22 ноября о том, что пропала 26-летняя Валерия Родион.

Как сообщает газета “Известия”, со ссылкой на поисково-спасательный отряд “Сова”,  девушку последний раз видели 19 ноября. 

Спасатели рассказали о приметах Валерии Родион. Рост примерно 1 метр 70 сантиметров, рыжие длинные волосы, телосложение худощавое. На запястье левой руки вытатуирован иероглиф. Девушка была одета в чёрный короткий пуховик, чёрные ботинки с оранжевыми подошвами, чёрные лосины. На голове вязаная чёрная шапочка.

“Если вы обладаете информацией, которая поможет найти девушку, откликнитесь: 789-421, 789-648, 41-63-62, WhatsApp (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) +7 962 120-66-98” – написали волонтёры.

 

 

#Светлана Павлова
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