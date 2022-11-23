В Омском горсовете приступили к рассмотрению бюджета на 2023 год

В среду, 23 ноября, в Омском горсовете прошло очередное пленарное заседание. Депутаты приступили к рассмотрению бюджета города на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов.
По словам главного финансиста Омска Ольги Илютиковой, бюджет снова будет носить социальную направленность. Кроме того, будут значительно увеличены средства, выделяемые на реализацию нацпроектов. Напомним, программы по благоустройству дворов и общественных территорий, ремонту и строительству дорог возможны только на условиях софинансирования городом.
Депутаты приняли проект бюджета в первом чтении. На данный момент его параметры выглядят следующим образом: доходы — 29.8 млрд рублей. Расходы — 31.2 млрд рублей (в 2022 году доходы составляли 22.6 млрд рублей, расходы — 23.8 млрд рублей).
На эти деньги в том числе планируется навести порядок с освещением в городе. Мэр Сергей Шелест поручил найти средства на исполнение всех судебных решений по восстановлению и ремонту линий наружного освещений. В общей сложности в следующем году таких объектов запланировано 64.
В начале декабря проект бюджета будет уже детально рассматриваться по статьям расходов и доходов на каждом из профильных комитетов городского совета.
Также продолжается работа над бюджетом этого года. Депутаты внесли в него восьмые по счету поправки. В этом году он уже был увеличен на 9 млрд рублей за счет субсидий из вышестоящих бюджетов.
Большую часть этих средств направят на зарплаты бюджетникам (587.8 млн рублей), ликвидацию Советской свалки (378.5 млн), развитие троллейбусной сети (355 млн) и субсидии транспортным предприятиям (300 млн рублей).
Другой важный вопрос, который был рассмотрен на заседании, — предстоящее акционирование «Тепловой компании». По мнению, депутатов, такая мера позволит избежать банкротства муниципального предприятия и сохранить 100% его акций у города.
По состоянию на 30.09.2022 балансовая стоимость основных средств компании составляет 1 млрд 252 млн рублей, кредиторская задолженность — 1 млрд 972 млн рублей.
Депутаты одобрили идею мэра о присвоении нового звания — «Меценат года». Она будет вручаться 13 апреля в День мецената и благотворителя. Также появилось название у площади Романенко, расположенной на одноименной улице, и площади, где установлена стела «Омск — город трудовой доблести».
Кроме того, горадминистрация передала на баланс Омской области стадион «Красная звезда». Это позволит провести там масштабную реконструкцию и в дальнейшем поспособствует развитию футбола в регионе. Депутаты проголосовали за это решение почти единогласно.
Председатель Омского горсовета Владимир Корбут:
«Бюджет на 2023 год и последующий период 2024–2025 годов принят в первом чтении. Впервые, наверное, бюджет Омска в первоначальных параметрах был в расходах более 31 млрд рублей, и собственные доходы превысили показатели прошлых лет. Хочу обратить внимание на то, что бюджет на 2022 год также претерпел изменения — мы получили дотации из вышестоящих бюджетов, и в целом это уже 8-е изменения, которые позволили увеличить бюджет более чем на 9.1 млд рублей.
Также, в соответствии с федеральным законодательством, акционируются наши муниципальные учреждения, и сейчас подошла очередь «Тепловой компании». Депутаты настаивают, чтобы после приватизации 100% акций остались в муниципалитете и этими акциями можно было распоряжаться только по решению заседания горсовета.
Мы передали области из муниципальной собственности стадион «Красная звезда», где работает много детских секций. Это сделано для того, чтобы правительство региона могло заключить соглашение с АО «Газпромбанк» и превратить объект в новую футбольную арену, которая бы позволила принимать даже международные матчи с численностью зрителей более 15 тысяч человек. Это позволит развивать футбол в Омске на новом уровне.
Также мы завершили формирование основных коллегиальных органов администрации, и депутаты вошли практически во все рабочие группы и комиссии, которые формируются при администрации города».