В Москве разработали зарядные станции для электрокаров

Как рассказал Овчинский, разработка предназначена для использования в городах, в промышленных целях. В числе ее преимуществ — небольшой вес, всего 15 кг, благодаря которому устройство можно установить на любой вертикальной поверхности. Зарядку можно использовать, в том числе, и в домашних условиях.