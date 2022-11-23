В Москве разработали зарядные станции для электрокаров

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на заявление руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.
Как рассказал Овчинский, разработка предназначена для использования в городах, в промышленных целях. В числе ее преимуществ — небольшой вес, всего 15 кг, благодаря которому устройство можно установить на любой вертикальной поверхности. Зарядку можно использовать, в том числе, и в домашних условиях.
По словам Владислава Овчинского, оборудование надежно защищено от влаги, ветра, пыли — таким образом, оно подходит для эксплуатации в любых климатических зонах РФ. Зарядная станция собрана исключительно из комплектующих российского производства.
Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы подчеркнул, что в настоящее время ведется работа над созданием специального мобильного приложения, которое позволит водителям электромашин оплачивать объем электроэнергии.