Стали известны имена первых лауреатов ежегодной Научной премии Сбера

Герман Греф на церемонии награждения поздравил победителей, пожелав им успехов в реализации своих разработок и исследовательской деятельности. Он отметил, что Сбер принял решение учредить Научную премию с целью поддержки научного сообщества, чтобы ученые имели возможность заниматься своими открытиями и воплощать их на благо России и всего мира. В число первых лауреатов, выбранных Сбером, вошли ученые, которые способны определить вектор и динамику научно-технического прогресса благодаря своим достижениям в определенных предметных областях.