Стали известны имена первых лауреатов ежегодной Научной премии Сбера

В рамках ежегодной премии Сбер награждает ученых, которые организовали в России масштабную исследовательскую работу и вносят вклад в развитие научно-технического прогресса.
Как сообщает tass.ru, в этом году статус сопредседателей комитета премии получили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и профессор Национального университета Сингапура и Университета Манчестера Константин Новоселов, который является лауреатом Нобелевской премии по физике.
Каждая заявка, направленная на участие в премии, проходила независимую экспертизу, в проведении которой участвовали 392 отечественных и иностранных деятеля науки. После получения результатов экспертизы советы ученых при участии академиков РАН составляли перечни финалистов в каждой категории. При этом финальное решение о назначении победителей 2022 года оставалось за комитетом премии, в котором состояли академики РАН и эксперты международного масштаба.
В категории «Физические науки» победу одержал Юрий Оганесян – академик РАН, доктор физико-математических наук. Ученый получил награду за успешно проведенные основополагающие работы по синтезу сверхтяжелых химических элементов и вклад в формирование экспериментальной базы ускорителей, которые в перспективе смогут стать базой для значимых открытий и развития инновационных ядерных технологий.
В категории «Науки о жизни» лучшим был признан проект Александра Габибова, академика РАН, доктора химических наук. Он совершил открытие каталитической функции иммуноглобулинов в естественной среде и разработал метод комбинаторной химии и биологии искусственных биокатализаторов, которые в перспективе будут задействованы в лечении онкологии и нарушений аутоиммунного спектра.
В категории «Цифровая вселенная» первое место получила работа Александра Холево, академика РАН, доктора физико-математических наук. Он был награжден за весомый вклад в квантовую информатику и исследования, которые показали путь к принципиально новым системам коммуникаций и вычислений.
Призом для каждого финалиста станут 20 миллионов рублей.
Герман Греф на церемонии награждения поздравил победителей, пожелав им успехов в реализации своих разработок и исследовательской деятельности. Он отметил, что Сбер принял решение учредить Научную премию с целью поддержки научного сообщества, чтобы ученые имели возможность заниматься своими открытиями и воплощать их на благо России и всего мира. В число первых лауреатов, выбранных Сбером, вошли ученые, которые способны определить вектор и динамику научно-технического прогресса благодаря своим достижениям в определенных предметных областях.