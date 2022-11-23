Обманутых российских дольщиков могут освободить от обязанности выплачивать НДФЛ

Авторы законопроекта акцентировали внимание на том, что бюджеты субъектов РФ должны предоставлять такую налоговую льготу дольщикам, не обладающим правом на возмещение из государственной казны, пишет Общественная служба новостей.
Эксперты полагают, что депутаты Государственной думы России примут законопроект по итогам первого чтения уже в декабре уходящего года.
Заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что ко второму чтению документа парламентарии подготовят ряд изменений, с помощью которых будут конкретизированы источники выпадающих доходов региональных бюджетов.