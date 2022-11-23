Делегация из Китая побывала на производстве ПЦБК к Пермском крае

Так, гостям продемонстрировали гидроразбиватель макулатуры, пультовую управления и машину (КДМ-3) для изготовления картона, которая полностью работает на вторсырье. Также делегаты посетили склад, где хранится готовая продукция, пишет properm.ru.
В картонно-бумажном цехе № 1 китайским специалистам представили две модернизированные машины — картоноделательную (КДМ-1) и бумагоделательную (БДМ-2). Им рассказали об особенностях работы каждой из единиц оборудования, а также представили проекты по его модернизации. Одной из целей ПЦБК является увеличение выпуска продукции высокого качества. При этом скорость выхода бумажного и картонного полотна должна возрасти до 800 метров в минуту. В то же время компания заботится о том, чтобы воздействие на окружающую среду было минимальным.
Гендиректор компании «Юнь Чоу» Шэн Личжун обратил внимание, что ПЦБК активно занимается модернизацией. При этом оборудование, которое для нее поставлялось из Европы, можно заменить на китайское.
Линчжун рассказал, что делегация посетила цехи ПЦБК с целью ознакомления с производством. Также китайские представители поделились с техкомандой предприятия некоторыми предложениями. Глава «Юнь Чоу» напомнил, что ранее они вместе с ПЦБК уже реализовали совместные проекты. Есть у них опыт и поставки оборудования. В дальнейшем китайские партнеры планируют продолжить сотрудничество с предприятием.
Напомним, что ПЦБК начала сотрудничать с «Юнь Чоу» АРВМ в прошлом году, когда было заключено дистрибьюторское соглашение на поставку ролевой продукции. Компания уже поставила несколько партий этой продукции в КНР.
По мнению гендиректора Пермской ЦБК Юрия Маркова, рынок КНР имеет большой потенциал в плане роста. Он отметил, что китайские партнеры предъявляют высокие требования к качеству продукции, ПЦБК успешно справляется с их выполнением. В 2022 году объем экспорта продукции предприятия в Китай увеличился в 3,5 раза.
Также ПЦБК приобрела некоторые виды оборудования у китайских производителей. Планируется, в что в марте 2023 года при модернизации бумагоделательной машины (БДМ-2) будет установлен напорный ящик, произведенный в КНР.