Делегация из Китая побывала на производстве ПЦБК к Пермском крае

В картонно-бумажном цехе № 1 китайским специалистам представили две модернизированные машины — картоноделательную (КДМ-1) и бумагоделательную (БДМ-2). Им рассказали об особенностях работы каждой из единиц оборудования, а также представили проекты по его модернизации. Одной из целей ПЦБК является увеличение выпуска продукции высокого качества. При этом скорость выхода бумажного и картонного полотна должна возрасти до 800 метров в минуту. В то же время компания заботится о том, чтобы воздействие на окружающую среду было минимальным.