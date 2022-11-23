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Чаще всего в 2022 году у россиян ломались смартфоны, наушники и телевизоры

Сегодня, 15:05
Фото: piqsels.com
Средняя сумма выплаты по страхованию техники в 2022 году составила почти 18 тыс. рублей – к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Суммарно за 10 месяцев 2022 года компания выплатила россиянам по этим рискам более 258 млн рублей.

Причем, наибольшее число обращений в связи с поломкой гаджетов в компанию поступило в период новогодних праздников.

Наибольшее число обращение по страхованию техники поступило в 2022 от владельцев смартфонов (46%). На втором месте в антирейтинге часто ломающихся гаджетов – наушники (19%), на третьем месте – телевизоры (17 %). Замыкают топ-5 планшеты  (14 %) и кофемашины (3%).

Самыми дорогостоящими в обслуживании гаджетами являются смартфоны – средняя компенсация при наступлении страхового случая составляет почти 24 тыс. рублей. На втором месте телевизоры – 17 тыс. рублей. Ремонт наушников по данным ВСК оценивается в среднем в 10 тыс. рублей.  Средний размер выплаты в категории «планшеты» составляет 6 тыс. рублей.

Чаще всего россияне в 2022 году ломали гаджеты в январе (30% обращений), феврале (17%) и июле (11%).

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