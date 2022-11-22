Воробьев: В Подмосковье весной заработает селекционно-генетический центр «Смена»

В центре будет обустроена площадка для выращивания ремонтного молодняка селекционной птицы. В том числе на ней будет птицеводческая ферма. В общей сложности здесь будет восемь птичников, где будут выращивать девяносто шесть тысяч голов птицы. Кроме этого, в центре обустроят площадки для содержания взрослой птицы: две фермы, двенадцать птичников на 84 тысячи птице-мест. Также в СГЦ обустроят площадку для инкубатория, где в год будет производиться до двадцати шести миллионов инкубационных яиц.