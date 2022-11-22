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Воробьев: В Подмосковье весной заработает селекционно-генетический центр «Смена»

Сегодня, 10:17
Фото: пресс-служба правительства МО
Весной следующего года планируется открытие селекционно-генетического центра «Смена» в Московской области. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. СГЦ «Смена» будет одним из самых крупных проектов российского птицеводства.

Издание newizv.ru сообщает, что глава РФ Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи совещание на тему «О развитии животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности». По словам Путина, это вопрос технологического, научного и продовольственного суверенитета государства, а также устойчивости и наполнения отечественного рынка доступными продуктами высокого качества.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 1 июня заложили первый камень селекционно-генетического центра «Смена». Российское правительство выделило на реализацию проекта пять миллиардов рублей.

В центре будет обустроена площадка для выращивания ремонтного молодняка селекционной птицы. В том числе на ней будет птицеводческая ферма. В общей сложности здесь будет восемь птичников, где будут выращивать девяносто шесть тысяч голов птицы. Кроме этого, в центре обустроят площадки для содержания взрослой птицы: две фермы, двенадцать птичников на 84 тысячи птице-мест. Также в СГЦ обустроят площадку для инкубатория, где в год будет производиться до двадцати шести миллионов инкубационных яиц.

Строительная готовность объекта составляет 50%. Специалисты занимаются строительством основных зданий, санитарных барьеров, присоединением всех объектов к газовым и электрическим сетям. Кроме этого, осуществляется строительство подъездных дорог — их общая протяженность составляет четыре километра. Весной проект начнут поэтапно вводить в эксплуатацию.

По словам главы Подмосковья Воробьева, материал, который со следующего года будет производиться и масштабироваться в селекционно-генетическом центре, за счет отсутствия чрезмерных затрат на логистику будет более конкурентоспособным, чем производимый в Европе. По его словам, очень важным является вопрос подготовки квалифицированных кадров, над которым проводится совместная работа с учеными. С Минсельхозом Российской Федерации обсуждаются мероприятия для привлечения молодых ученых, которые будут реализовать полученные в высших учебных заведениях навыки.

Россия на девяносто восемь процентов зависит от поставок племенного яйца и суточных цыплят для формирования племенного поголовья из иностранных государств. В центре «Смена» будут производить до 1,3 миллиона цыплят-прародителей в год, что позволит заменить иностранные поставки.

#Юлия Кононенко
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