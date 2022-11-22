Воробьев: В Подмосковье весной заработает селекционно-генетический центр «Смена»

Издание newizv.ru сообщает, что глава РФ Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи совещание на тему «О развитии животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности». По словам Путина, это вопрос технологического, научного и продовольственного суверенитета государства, а также устойчивости и наполнения отечественного рынка доступными продуктами высокого качества.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 1 июня заложили первый камень селекционно-генетического центра «Смена». Российское правительство выделило на реализацию проекта пять миллиардов рублей.
В центре будет обустроена площадка для выращивания ремонтного молодняка селекционной птицы. В том числе на ней будет птицеводческая ферма. В общей сложности здесь будет восемь птичников, где будут выращивать девяносто шесть тысяч голов птицы. Кроме этого, в центре обустроят площадки для содержания взрослой птицы: две фермы, двенадцать птичников на 84 тысячи птице-мест. Также в СГЦ обустроят площадку для инкубатория, где в год будет производиться до двадцати шести миллионов инкубационных яиц.
Строительная готовность объекта составляет 50%. Специалисты занимаются строительством основных зданий, санитарных барьеров, присоединением всех объектов к газовым и электрическим сетям. Кроме этого, осуществляется строительство подъездных дорог — их общая протяженность составляет четыре километра. Весной проект начнут поэтапно вводить в эксплуатацию.
По словам главы Подмосковья Воробьева, материал, который со следующего года будет производиться и масштабироваться в селекционно-генетическом центре, за счет отсутствия чрезмерных затрат на логистику будет более конкурентоспособным, чем производимый в Европе. По его словам, очень важным является вопрос подготовки квалифицированных кадров, над которым проводится совместная работа с учеными. С Минсельхозом Российской Федерации обсуждаются мероприятия для привлечения молодых ученых, которые будут реализовать полученные в высших учебных заведениях навыки.
Россия на девяносто восемь процентов зависит от поставок племенного яйца и суточных цыплят для формирования племенного поголовья из иностранных государств. В центре «Смена» будут производить до 1,3 миллиона цыплят-прародителей в год, что позволит заменить иностранные поставки.