Волынец: На одного ребенка в России можно получать до 13 900 рублей

Пособие начинают выплачивать с периода беременности. Таким образом, правительство акцентировало внимание на особом статусе женщины, пояснила Волынец. Мера поможет оказывать поддержку будущим матерям и семьям с невысокими доходами, и в результате станет намного меньше отказов от новорожденных, полагает эксперт. В федеральном бюджете на обеспечение новых выплат заложили сумму около трех триллионов рублей. Для получения пособий необходимо обращаться с соответствующими заявлениями.