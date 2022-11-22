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Волынец: На одного ребенка в России можно получать до 13 900 рублей

Сегодня, 13:09
Основатель Центрального Совета Национального родительского комитета, Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец проинформировала о нюансах оформления нового единого детского пособия.

Волынец назвала новую меру весьма удобной, поскольку единое пособие заменило целый ряд пособий, существовавших ранее. Pravda.Ru пишет, что отныне станет быстрее и проще получать государственную помощь семьям, остро в ней нуждающимся. Уполномоченный по правам ребенка рассказала о критериях нуждаемости.

Сумма единого пособия напрямую зависит от уровня жизни семьи, а также от величины регионального прожиточного минимума. Максимальный размер выплаты достигает отметки в 13 900 рублей, сообщила Волынец.

Пособие начинают выплачивать с периода беременности. Таким образом, правительство акцентировало внимание на особом статусе женщины, пояснила Волынец. Мера поможет оказывать поддержку будущим матерям и семьям с невысокими доходами, и в результате станет намного меньше отказов от новорожденных, полагает эксперт. В федеральном бюджете на обеспечение новых выплат заложили сумму около трех триллионов рублей. Для получения пособий необходимо обращаться с соответствующими заявлениями.

"Эта мера направлена и на мотивацию, на стимулирование рождаемости и на поддержку тех, кто уже родился", — резюмировала Волынец.

Напомним, глава государства Владимир Путин ранее подписал закон, регламентирующий введение в России пособий для беременных женщин, а также для детей до достижения ими возраста 17 лет. 

#Светлана Павлова
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