Целые сутки как в сауне. В Омске подвал в жилом доме залило кипятком

В редакцию Города55 обратилась жительница дома № 95 на улице 50 лет Профсоюзов. Она рассказали, что днем 21 ноября подвал затопило горячей водой. В результате жильцы почти на сутки остались без горячей воды и отопления.
«В подъездах пар столбом, даже не выйти, первые этажи „плывут“, портится мебель, стены, полы, двери, — рассказала читательница. — Про подъезды молчу там сауна в прямом смысле слова».
Оказалось, что рядом с домом находится колодец. Из него была течь, и вода поступала в подвал дома.
«Течь устранили, воду и тепло дали, но к сожалению состояние подъездов и квартир оставляет желать лучшего», — пожаловалась жительница дома.