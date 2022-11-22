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Целые сутки как в сауне. В Омске подвал в жилом доме залило кипятком

Сегодня, 07:39
Фото: 1MI

В Омске подвал жилого дома в Нефтяниках затопило кипятком

По словам местных жителей, хотя течь устранили, состояние подъезда и квартир оставляет желать лучшего.

В редакцию Города55 обратилась жительница дома № 95 на улице 50 лет Профсоюзов. Она рассказали, что днем 21 ноября подвал затопило горячей водой. В результате жильцы почти на сутки остались без горячей воды и отопления.

«В подъездах пар столбом, даже не выйти, первые этажи „плывут“, портится мебель, стены, полы, двери, — рассказала читательница. — Про подъезды молчу там сауна в прямом смысле слова».

Оказалось, что рядом с домом находится колодец. Из него была течь, и вода поступала в подвал дома.

«Течь устранили, воду и тепло дали, но к сожалению состояние подъездов и квартир оставляет желать лучшего», — пожаловалась жительница дома.
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Подвал#Прорыв трубы#Видео
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