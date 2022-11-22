Школам и больницам придется сосредоточиться на энергоэффективности

Как пишет Infox со ссылкой на «Парламентскую газету», аудит поможет стимулировать применение новых технологий и мер по экономии ресурсов.
По энергоэффективности все здания делятся на категории, которые обозначаются латинскими буквами, от самого высокого класса энергоэффективности (А) до самого низкого (G). Категория энергоэффективности зависит от объема потребления энергии. Для определения категории проходит энергоаудит каждого здания, в ходе которого выясняют, сколько энергоресурсов требуется на отопление, водоснабжение, электроснабжение помещений.
При этом оплата ЖКУ для государственных учреждений проводится из госбюджета, потому до сих пор мало кому приходило в голову задумываться об их энергоэффективности. Теперь, в ситуации, когда требуются меры экономии, все будет иначе, особенно для учреждений, которые получают финансирование из ограниченных муниципальных бюджетов и демонстрируют перепотребление.