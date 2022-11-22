Школам и больницам придется сосредоточиться на энергоэффективности

При этом оплата ЖКУ для государственных учреждений проводится из госбюджета, потому до сих пор мало кому приходило в голову задумываться об их энергоэффективности. Теперь, в ситуации, когда требуются меры экономии, все будет иначе, особенно для учреждений, которые получают финансирование из ограниченных муниципальных бюджетов и демонстрируют перепотребление.