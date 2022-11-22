Психолог Усанова раскрыла причины жестокости российских подростков

Общественная служба новостей пишет, что главным источником влияния на человеческую психику является окружающая социальная среда. Если говорить о подростках, то они все чаще сталкиваются сегодня с витающей в обществе напряженностью. К ней приводят, по словам Усановой, общая нестабильность в мире, а также переизбыток недостоверных сведений, систематически появляющихся в Интернете.
Разобраться во всем происходящем подросткам крайне сложно, и именно по этой причине их психика переживает определенный хаос, подчеркнула Усанова.
«Прибавляет к этому телевидение, - акцентировала внимание психолог. - Как не включишь телевизор, там либо мордобой, либо что-то подобное. Везде, кроме канала “Культура”».
По словам Усановой, человеку свойственно совершенно неосознанно имитировать происходящие с ним события, и это неизбежно отражается впоследствии на том, как он себя ведет. Психолог акцентировала внимание на том, что данные процессы происходят на уровне коры головного мозга.