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Психолог Усанова раскрыла причины жестокости российских подростков

Сегодня, 11:09
Психолог Ольга Усанова дала журналистам интервью, в котором рассказала о том, почему подростки бывают зачастую чересчур жестокими.

Общественная служба новостей пишет, что главным источником влияния на человеческую психику является окружающая социальная среда. Если говорить о подростках, то они все чаще сталкиваются сегодня с витающей в обществе напряженностью. К ней приводят, по словам Усановой, общая нестабильность в мире, а также переизбыток недостоверных сведений, систематически появляющихся в Интернете.

Разобраться во всем происходящем подросткам крайне сложно, и именно по этой причине их психика переживает определенный хаос, подчеркнула Усанова.

«Прибавляет к этому телевидение, - акцентировала внимание психолог. - Как не включишь телевизор, там либо мордобой, либо что-то подобное. Везде, кроме канала “Культура”».

По словам Усановой, человеку свойственно совершенно неосознанно имитировать происходящие с ним события, и это неизбежно отражается впоследствии на том, как он себя ведет. Психолог акцентировала внимание на том, что данные процессы происходят на уровне коры головного мозга.

 

#Светлана Павлова
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