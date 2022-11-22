Психолог Усанова раскрыла причины жестокости российских подростков

Общественная служба новостей пишет, что главным источником влияния на человеческую психику является окружающая социальная среда. Если говорить о подростках, то они все чаще сталкиваются сегодня с витающей в обществе напряженностью. К ней приводят, по словам Усановой, общая нестабильность в мире, а также переизбыток недостоверных сведений, систематически появляющихся в Интернете.