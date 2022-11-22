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Осторожно, опасность! Омских водителей предупредили об ухудшении погоды

Сегодня, 08:22
Фото: 1MI

Омская Госавтоинспекция предупредила водителей об опасности из-за снегопада

Из-за снегопада может увеличиться количество ДТП.

В омской области произошло ухудшение погодных условий из-за снегопада. Госавтоинспекция предупреждает водителей об опасности на дороге. Из-за плохой погоды нужно особенно тщательно следить за соблюдением правил дорожного движения.

Нужно соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, осторожнее совершать маневры на дороге. Также стоит снизить скорость, чтобы в случае опасности была возможность предотвратить ДТП.

Водителям стоит помнить, что при плохой погоде пешеходы могут не заметить автомобиль. Самим же пешеходам стоит переходить дорогу только в том случае, если их точно пропускают.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Омская область#ГИБДД#Ухудшение погоды#Прогноз погоды
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