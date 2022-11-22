Осторожно, опасность! Омских водителей предупредили об ухудшении погоды

В омской области произошло ухудшение погодных условий из-за снегопада. Госавтоинспекция предупреждает водителей об опасности на дороге. Из-за плохой погоды нужно особенно тщательно следить за соблюдением правил дорожного движения.
Нужно соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, осторожнее совершать маневры на дороге. Также стоит снизить скорость, чтобы в случае опасности была возможность предотвратить ДТП.
Водителям стоит помнить, что при плохой погоде пешеходы могут не заметить автомобиль. Самим же пешеходам стоит переходить дорогу только в том случае, если их точно пропускают.