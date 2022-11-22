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На Камчатке произошло два землетрясения за один час

Сегодня, 13:09
Фото: piqsels.com
22 ноября утром на востоке Камчатки возле поселка Усть-Камчатск был зафиксирован подземный толчок — второй по счету за час.

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на информацию, опубликованную на сайте Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Согласно предварительным данным, подземный толчок был зарегистрирован в 10.25 по местному времени (примерно 1.25 по московскому времени). Очаг второго по счету землетрясения расположен в 84 км от Усть-Камчатска, глубина очага — 17 км.

Первое землетрясение, магнитуда которого составила 6,0, произошло в 09:45 по местному времени (00:45 по московскому времени) в Камчатском заливе.

#Происшествия
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