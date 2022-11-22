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Илон Маск опроверг информацию о новых сокращениях в Twitter

Сегодня, 13:07
Фото: pxhere.com
Илон Маск объявил сотрудникам Twitter о том, что больше никого увольнять не планирует. Предприниматель сделал соответствующее заявление в рамках собрания в штаб-квартире в Сан-Франциско.

Перед сотрудниками Twitter Макс с таким заявлением выступил впервые после того, как занял пост руководителя компании. До его прихода в Twitter работало 7,5 тыс. человек, сейчас в штате насчитывается 2,3 тыс. сотрудников, пишет 360tv.ru, ссылаясь на Business Insider.  

Илон Маск принял решение сократить количество инженеров в штате до половины, и выразил готовность к найму новых сотрудников. Нынешние сотрудники Twitter поддерживают связь с уволенными, так что источник Business Insider предположил, что кого-то из них восстановят в должности.  

Предприниматель также опроверг информацию о том, что штаб-квартира Twitter переезжает из Сан-Франциско в Техас. Другие его компании, в частности, Tesla и SpaceX, уже перевели туда свои головные офисы. В этом штате живет сам Илон Маск, некоторые из его детей, бывшие супруги. На собрании владелец Twitter предупредил сотрудников о возможном банкротстве компании и озвучил ряд пессимистичных прогнозов. 

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