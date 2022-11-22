Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Хотела продать, а в итоге купила. Омичка перевела «покупательнице» 100 тысяч рублей

Сегодня, 08:56
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичка хотела продать комнату в общежитии и перевела мошеннице 100 тысяч рублей

Омичка думала, что получила залог, и перевела деньги на указанный мошенницей счет.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратилась женщина, которая стала жертвой мошенников.

52-летняя омичка рассказала, что хотела продать свою комнату в общежитии за 650 тыс рублей. Она разместила объявление в Интернете и на него откликнулась женщина из другого города. «Покупательница» рассказала, что ищет жильё для своего престарелого отца и уже готова внести залог — 100 тыс рублей.

Через некоторое время омичке пришло сообщение о поступлении денег на счет. После чего собеседница предложила обналичить деньги и перевести на другой банковский счет. Следуя указаниям, потерпевшая сняла 100 тыс рублей и перевела на указанные счета.

Когда женщина зашла в онлайн-банк, поняла, что перевела мошеннице собственные сбережения.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Аферистке грозит до 6 лет тюрьмы.

#Юлия Бармина#Происшествия#Уголовное дело#Мошенник#Мошенники
Подпишитесь
В омском минэкономики объяснили, зачем сотрудников учат «работе в период мобилизации»
Сегодня, 10:51
«Остаемся зимовать». В Омск пришли опасные виды гриппа
Сегодня, 05:56
Сухие дни. Омичей предупредили о массовом отключении воды
Сегодня, 05:25
Над «Омскоблавтотрансом» нависла угроза банкротства
Сегодня, 06:43
Бурков поручил главам районов проконтролировать поддержку семей мобилизованных
Сегодня, 03:49
Возмутилась повышением тарифов. Омичку строго наказали за комментарий в соцсети
Сегодня, 04:23