Хотела продать, а в итоге купила. Омичка перевела «покупательнице» 100 тысяч рублей

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратилась женщина, которая стала жертвой мошенников.
52-летняя омичка рассказала, что хотела продать свою комнату в общежитии за 650 тыс рублей. Она разместила объявление в Интернете и на него откликнулась женщина из другого города. «Покупательница» рассказала, что ищет жильё для своего престарелого отца и уже готова внести залог — 100 тыс рублей.
Через некоторое время омичке пришло сообщение о поступлении денег на счет. После чего собеседница предложила обналичить деньги и перевести на другой банковский счет. Следуя указаниям, потерпевшая сняла 100 тыс рублей и перевела на указанные счета.
Когда женщина зашла в онлайн-банк, поняла, что перевела мошеннице собственные сбережения.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Аферистке грозит до 6 лет тюрьмы.