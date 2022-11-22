Хотела продать, а в итоге купила. Омичка перевела «покупательнице» 100 тысяч рублей

52-летняя омичка рассказала, что хотела продать свою комнату в общежитии за 650 тыс рублей. Она разместила объявление в Интернете и на него откликнулась женщина из другого города. «Покупательница» рассказала, что ищет жильё для своего престарелого отца и уже готова внести залог — 100 тыс рублей.