Foreign Policy: Война Франции с Германией вновь стала возможной

Украинские кризис повлек за собой стратегические разногласия между Францией и Германией. Иностранные аналитики склоняются к мнению о том, что взаимоотношения этих государств достигли на сегодняшний день "низшей точки".