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Foreign Policy: Война Франции с Германией вновь стала возможной

Сегодня, 11:52
Украинские кризис повлек за собой стратегические разногласия между Францией и Германией. Иностранные аналитики склоняются к мнению о том, что взаимоотношения этих государств достигли на сегодняшний день "низшей точки".

Контроль Парижа над безопасностью Европы, очевидно, перехватил Североатлантический альянс, и этим крайне недовольны власти Германии, пишет Pravda.Ru. Многочисленные антироссийские санкции привели к тому, что Берлин больше не представляет собой центральный экономический европейский субъект, констатировали зарубежные эксперты.

Власти ФРГ однажды осознают, что Европа остро нуждается в политике обороны и безопасности, в которой им никак нельзя положиться на Париж, сообщает Foreign Policy.

Более того, в настоящее время явно разнятся взгляды Франции и Германии по "долгосрочным стратегическим интересам". Следовательно, вновь стало возможным развязывание между ними войны, резюмировали аналитики.

#Светлана Павлова
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