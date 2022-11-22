Foreign Policy: Война Франции с Германией вновь стала возможной

Контроль Парижа над безопасностью Европы, очевидно, перехватил Североатлантический альянс, и этим крайне недовольны власти Германии, пишет Pravda.Ru. Многочисленные антироссийские санкции привели к тому, что Берлин больше не представляет собой центральный экономический европейский субъект, констатировали зарубежные эксперты.
Власти ФРГ однажды осознают, что Европа остро нуждается в политике обороны и безопасности, в которой им никак нельзя положиться на Париж, сообщает Foreign Policy.
Более того, в настоящее время явно разнятся взгляды Франции и Германии по "долгосрочным стратегическим интересам". Следовательно, вновь стало возможным развязывание между ними войны, резюмировали аналитики.