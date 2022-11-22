Экономист Ведута рассказала о предновогодних подорожаниях

Общественная служба новостей пишет, что прогнозируемое подорожание продуктов питания является вполне закономерным: во всяком случае по той причине, что пока остается актуальным вопрос сезонности плодовоовощной продукции.
По словам Ведуты, до тех пор, пока хранилища располагают урожаем картофеля, огурцов и моркови, цены на эти овощи повышаются не столь стремительно. Однако, в преддверии Нового года ситуация однозначно изменится, убеждена эксперт. Ведута указала на повышение стоимости говядины, баранины и свинины.
«Если в салат колбасу, а не говядину класть, салат выйдет вкуснее и дороже», - уверена экономист.
По словам Ведуты, на прилавках российских магазинов подорожали также майонез, зеленый горошек, маслины и сливочное масло.