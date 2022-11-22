Экономист Ведута рассказала о предновогодних подорожаниях

По словам Ведуты, до тех пор, пока хранилища располагают урожаем картофеля, огурцов и моркови, цены на эти овощи повышаются не столь стремительно. Однако, в преддверии Нового года ситуация однозначно изменится, убеждена эксперт. Ведута указала на повышение стоимости говядины, баранины и свинины.