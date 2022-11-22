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Экономист Ведута рассказала о предновогодних подорожаниях

Сегодня, 11:09
Экономист Елена Ведута перечислила продукты питания, которым грозит заметное подорожание к концу уходящего года. За основу специалист взяла традиционный для россиян салат «Оливье».

Общественная служба новостей пишет, что прогнозируемое подорожание продуктов питания является вполне закономерным: во всяком случае по той причине, что пока остается актуальным вопрос сезонности плодовоовощной продукции.

По словам Ведуты, до тех пор, пока хранилища располагают урожаем картофеля, огурцов и моркови, цены на эти овощи повышаются не столь стремительно. Однако, в преддверии Нового года ситуация однозначно изменится, убеждена эксперт. Ведута указала на повышение стоимости говядины, баранины и свинины.

«Если в салат колбасу, а не говядину класть, салат выйдет вкуснее и дороже», - уверена экономист.

По словам Ведуты, на прилавках российских магазинов подорожали также майонез, зеленый горошек, маслины и сливочное масло. 

#Светлана Павлова
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