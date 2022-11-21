Воробьев: 150 млрд рублей будет инвестировано в проекты импортозамещения Подмосковья

По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, на сопровождении в Московской области числилось 123 проекта, на данный момент их количество достигло 130. Губернатор отметил, что большая часть проектов уже не просто обозначена на бумаге, а находится на стадии реализации. За счет этого казна пополняется налогами, создаются рабочие места, а также в регион приходят новые технологии. Воробьев назвал данную работу важной, отметив, что сроки реализации проектов зависят от качества сопровождения на местах.