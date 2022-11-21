Воробьев: 150 млрд рублей будет инвестировано в проекты импортозамещения Подмосковья

По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, на сопровождении в Московской области числилось 123 проекта, на данный момент их количество достигло 130. Губернатор отметил, что большая часть проектов уже не просто обозначена на бумаге, а находится на стадии реализации. За счет этого казна пополняется налогами, создаются рабочие места, а также в регион приходят новые технологии. Воробьев назвал данную работу важной, отметив, что сроки реализации проектов зависят от качества сопровождения на местах.
Немаловажно, что благодаря реализации проекта сформируется порядка 15 тысяч новых рабочих мест. Об этом пишут Newizv.ru.
За 2022 год уже реализованы 14 проектов. Запущено производство комплектующих взлетно-посадочных устройств для самолетов в авиакорпорации «Рубин» в Балашихе. АО «Ретиноиды» выпускает фармсубстанции, лекарственные средства и косметику. Мытищинское ОКБ КП занимается производством кабелей для судов, эксплуатируемых в экстремальных условиях. Компанией «Основной элемент» в г. о. Солнечногорск налажен выпуск ингаляторов и баллончиков с газовой кислородной смесью.
Екатерина Зиновьева, зампредседателя правительства Подмосковья - глава регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки, сообщила, что часть проектов реализуется на федеральном уровне. От региона в список включили 20 производств.
Министр рассказала, что ожидается новая поддержка инвестиционных проектов, на данный момент инициатива формируется Минпромторгом совместно с ВЭБом. Речь идет о масштабных проектах, требующих вложений от 5 млрд рублей. По ним предусмотрено льготное финансирование сроком до 15 лет на сумму до 100 млрд рублей под 1 - 5%.
На территории Подмосковья действует ряд мер, направленных на поддержку импортозамещения: промышленная ипотека, земля за 1 рубль, субсидии на лизинг и на модернизацию оборудования, льготные займы ФРП РФ и ФРП Московской области, земля без торгов, льготные кредиты банков, а также субсидии на возмещение затрат по созданию объектов инженерной инфраструктуры.