Шандалович: IT-специалистам Карелии бесплатно выделят землю

На своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» Шандалович заявил, что считает важным создать в регионе благоприятные условия, благодаря которым IT-специалисты будут заинтересованы в переезде в Карелию с целью работать в республике, развивать ее и поддерживать цифровую экономику страны. Спикер Заксобрания Карелии также добавил, что в регионе уже делают для этого многое. Например, в октябре парламент Карелии принял закон, согласно которому для IT-компаний установили минимальные ставки налогообложения – 1% на доходы, 5% – на доходы минус расходы. Об этом сообщает Karelinform.ru.