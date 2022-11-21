Шандалович: IT-специалистам Карелии бесплатно выделят землю

На своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» Шандалович заявил, что считает важным создать в регионе благоприятные условия, благодаря которым IT-специалисты будут заинтересованы в переезде в Карелию с целью работать в республике, развивать ее и поддерживать цифровую экономику страны. Спикер Заксобрания Карелии также добавил, что в регионе уже делают для этого многое. Например, в октябре парламент Карелии принял закон, согласно которому для IT-компаний установили минимальные ставки налогообложения – 1% на доходы, 5% – на доходы минус расходы. Об этом сообщает Karelinform.ru.
Шандалович также отметил, что хорошим подспорьем для сотрудников аккредитованных IТ-компаний может быть льготная ипотека со ставкой до 5% годовых. На кредитные средства на полученном земельном участке можно будет построить частный жилой дом по договору подряда.
Спикер также перечислил IT-специальности, обладатели которых имеют право на бесплатный земельный участок. В перечень вошли «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика», «Программная инженерия», «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», «Информационная безопасность автоматизированных систем», «Информационная безопасность», «Компьютерная безопасность», «Информационно-аналитические системы безопасности», «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере», «Криптография», а также «Противодействие техническим разведкам».
Накануне парламентский комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ приступил к рассмотрению законопроекта о безвозмездном предоставлении земельных участков медсестрам и фармацевтам.
Законопроект представила вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник. Депутат напомнила, что возможность бесплатно получать участки под ИЖС для работающих на селе и в городских поселениях специалистов существует в Карелии с 2017 года. Таким правом сейчас обладают работники сфер образования и здравоохранения, социально-культурной сферы, специалисты лесного, сельского хозяйства и пожарные.
Ольга Шмаеник также положительно отозвалась о законе о бесплатных земельных участках в республике, отметив, что он совершенствуется и постоянно пополняется дополнительными категориями специалистов. По итогам обсуждения профильный комитет направил проект закона на утверждение главе республики.