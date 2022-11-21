Раз Снежное, то швейная фабрика — «Снежинка»

По местной легенде название населенному пункту дала сама императрица Екатерина II. Якобы она проезжала в этих краях и залюбовавшись местными пейзажами, а тогда здесь естественно не было ни шахт, ни заводов, воскликнула — «Какое снежное место»!
Многие годы местные жители занимались лишь земледелием, выжигали древесный уголь, делали строительный кирпич. И лишь с 1900 года, здесь началась активная угледобыча, которая, как и многие предприятия Донбасса, развивалась за счет иностранных капиталов.
Но в советские времена, во второй половине XX века, Снежное стало известно на весь Советский Союз благодаря своим трикотажным изделиям. Они продавались повсеместно от Эстонии до Камчатки. Снежнянская продукция даже получила известность во Франции, которая на протяжении ряда лет заказывала здесь пошив школьной формы, детской одежды, костюмов и многое другое. Так продолжалось вплоть до событий 2014 года, когда фабрика, как и многие другие предприятия Донбасса, не попала под санкции Запада.
Однако и сегодня «Снежинка» продолжает работать на благо жителей Донецкой Народной Республики. Здесь шьют все — от детских распашонок до униформы для работников экстренных служб и военной формы. Ассортимент товаров, выпускаемых фабрикой, превышает 100 наименований. И несмотря на тяжелые времена, работники «Снежинки» с надеждой смотрят в будущее.
Открыта в День космонавтики
Публичное Акционерное Общество «Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» ведет свою более чем полувековую историю с 12 апреля 1964 года. Отметим, что в те времена город Снежное переживал свой подъем. Здесь проживало почти 100 тысяч человек, работали шахты и крупные промышленные предприятия — Снежнянский завод химического машиностроения, Снежнянский машзавод, радиозавод и ряд других производств.
Естественно, что на большинстве предприятий особенно угольной промышленности трудились мужчины. А чтобы их жены не сидели дома без дела было решено организовать швейное производство. Кстати, в те годы кроме швейной в городе работала и кожгалантерейная фабрика, но с распадом Союза, как и многие другие предприятия города она канула в небытие.
А ведь в 1970-е годы на «Снежинке» трудилось более 1,5 тысяч человек и предприятие по праву считалось градообразующим. Здесь были созданы все условия, чтобы обеспечить созидательный труд советских женщин. На фабрике был даже детский садик, чтобы мамы могли приводить утром детишек и с чистой душой идти на работу. Здесь работала прекрасная столовая, о которой с ностальгией вспоминают старожилы, территория фабрики, которая и так стоит в лесу, утопала в цветах.
Изначально фабрика была ориентирована на пошив детских сорочек и школьной формы, потом начали выпускать постельное белье и другую продукцию. Но с развалом Советского Союза в 1993 году «Снежинка» была фактически закрыта. Коллектив начал массово увольняться. Многие специалисты и вовсе покинули родной город, который из прогрессивного советского гиганта, постепенно начал превращаться в город-призрак.
На фабрике осталась лишь охрана
И лишь в конце 1998 года на «Снежинке» вновь затеплилась жизнь. Случилось это благодаря Михаилу Васильевичу Курянскому, который пришел работать на предприятие в качестве директора. Как позже вспоминал Михаил Курянский в те годы на фабрике никого не было кроме охраны, которая сторожила оборудование. Собирать коллектив пришлось заново. В поисках специалистов директор лично объездил и Краматорск, и Днепропетровск, и Красный Луч Луганской области. Так потихоньку он поднял предприятие с колен. Директору и коллективу пришлось преодолеть очень многое. В первую очередь это отсутствие заказов и качественного сырья.
С трудностями дружный коллектив справился. Более того, многие годы Снежнянское предприятие шило одежду для всемирной столицы моды — Франции.
По словам Михаила Курянского именно французы научили швей из Снежного шить практически все на свете — весь ассортимент женской, мужской и детской одежды. В том числе и верхней. За все годы работы фабрика «Снежинка» не получила ни одной рекламации на качество своей продукции. А все потому, что руководство предприятия держится за каждого сотрудника, которые работают здесь практически всю свою жизнь — от окончания техникума и до пенсии.
Михаил Курянский рассказывал, что за годы его руководства удалось воспитать коллектив профессионалов. Новые кадры путем наставничества выращивают тут же на производстве, все дело в том, что из-за боевых действий несколько лет не удавалось набрать группы портных и швей для последующего обучения. Так что выкручивались собственными силами.
В команду Михаила Курянского вошли и его дети — дочь Наталья многие годы проработавшая на должности заместителя директора и сын Михаил, который — работает на должности главного инженера завода.
До начала активной фазы боевых действий в 2014 году на «Снежинке» работало около 200 человек. Несмотря на сложное время фабрика не остановила работу и во время обстрелов. Правда тогда здесь тогда трудилось не более 20 человек.
Шесть долгих военных лет Михаил Курянский руководил предприятием. За это время оно освоило выпуск новой продукции. Здесь шили палатки и спальники, одежду для военных и сотрудников экстренных служб, специальную одежду для угольной промышленности и машиностроительных предприятий, был освоен и пошив постельного белья.
Но два года назад Михаил Курянский — старший скоропостижно скончался. Теперь предприятие возглавляет его дочь Наталья.
С надеждой на помощь России
Сегодня Наталья Курянская не только руководит предприятием, но и занимает активную гражданскую позицию — она член Общественной палаты ДНР. По словам директора фабрики, сегодня «Снежинка» рассчитывает на помощь братской России. Над городом Снежное взяла шефство Самарская область и город Самара.
Как истинная патриот родного города Наталья Михайловна сильно переживает за его дальнейшую судьбу. Она сожалеет, что уже невозможно возродить многие предприятия, которые канули в Лету за время так называемой «независимости» Украины. Но в последние месяцы у выживших производств невзирая ни на что появилась надежда на возрождение. Курянская рассказывает, что сегодня «Снежинка» в первую очередь нуждается в заказах. «Будут заказы, будет продолжаться жизнь», — говорит она.
Естественно, требует обновления и оборудование предприятия, ведь некоторые швейные машинки работают здесь еще со времен Советского Союза. Нужен ремонт и зданию фабрики. В 2014 году оно пострадало от обстрелов со стороны украинских нацистов.