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Помешали пассажиры. В Омске перенесли остановку транспорта

Сегодня, 08:19
Фото: 1MI

В Омске перенесли остановку «Агрохимцентр»

Остановка «Агрохимцентр» раньше находилась на проспекте Королева.

В Омске перенесли остановку общественного транспорта «Агрохимцентр», на которой останавливаются автобусы маршрутов 22, 110 и 394. Раньше эта остановка находилась на проспекте Королева, сейчас же ее переместили на улицу Березовую.

На старом месте демонтировали павильон ожидания и привели в порядок бордюры. Для новой остановки сделали заездный карман, установили павильон и дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса».

Перенос остановки произошел для того, чтобы устранить помеху для транспорта, который выполняет правый поворот с проспекта Королева на улицу Березовую. Ранее пассажиров высаживали из транспорта перед перекрестком при зеленом сигнале светофора.

#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Остановка#Транспорт
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