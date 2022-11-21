Помешали пассажиры. В Омске перенесли остановку транспорта

В Омске перенесли остановку общественного транспорта «Агрохимцентр», на которой останавливаются автобусы маршрутов 22, 110 и 394. Раньше эта остановка находилась на проспекте Королева, сейчас же ее переместили на улицу Березовую.
На старом месте демонтировали павильон ожидания и привели в порядок бордюры. Для новой остановки сделали заездный карман, установили павильон и дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса».
Перенос остановки произошел для того, чтобы устранить помеху для транспорта, который выполняет правый поворот с проспекта Королева на улицу Березовую. Ранее пассажиров высаживали из транспорта перед перекрестком при зеленом сигнале светофора.