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ОПГ по-омски. Дело «оконных» мошенников передали в суд

Сегодня, 10:03
Фото: 1MI
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В Омске суд рассмотрит дело мошенников, обманывающих пенсионеров

Члены группы выискивали номера телефонов пожилых омичей и звонили им, представляясь ремонтниками окон.

По сообщению прокуратуры Омской области, суд рассмотрит уголовное дело в отношении организованной группы, обвиняемой в мошенничестве. 10 членов группы совершили 12 преступлений.

Банда мошенников появилась в 2017 году. Через базу данных они находили номера телефонов пожилых омичей, звонили им и представлялись сотрудниками компании по ремонту окон. Затем предлагали провести бесплатную диагностику пластиковых окон, дверей и других коммуникаций и убеждали пенсионеров предоставить доступ для осмотра.

Получив согласие от омичей, один из аферистов направлялся к пострадавшим и убеждал их, что окна и двери находятся в аварийном состоянии и могут обрушиться. Цена срочного ремонта варьировалась от 10 тыс рублей до 190 тыс рублей.

Чтобы пенсионеры не отказывались от услуги, мошенник делал вид, что звонил своему руководителю, и убеждал его сделать скидку.

После того как пенсионеры отдавали деньги, к ним приходил другой соучастник, который выполнял ремонтные работы. Однако такие работы либо стоили намного дешевле, либо и вовсе не требовались.

Общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей. Ни один из обвиняемых свою вину не признал. Для возмещения ущерба пострадавшим пенсионерам на автомобили преступников наложен арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу.

#Юлия Бармина#Суд#Уголовное дело#Мошенники#Пенсионеры
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