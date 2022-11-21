ОПГ по-омски. Дело «оконных» мошенников передали в суд

По сообщению прокуратуры Омской области, суд рассмотрит уголовное дело в отношении организованной группы, обвиняемой в мошенничестве. 10 членов группы совершили 12 преступлений.
Банда мошенников появилась в 2017 году. Через базу данных они находили номера телефонов пожилых омичей, звонили им и представлялись сотрудниками компании по ремонту окон. Затем предлагали провести бесплатную диагностику пластиковых окон, дверей и других коммуникаций и убеждали пенсионеров предоставить доступ для осмотра.
Получив согласие от омичей, один из аферистов направлялся к пострадавшим и убеждал их, что окна и двери находятся в аварийном состоянии и могут обрушиться. Цена срочного ремонта варьировалась от 10 тыс рублей до 190 тыс рублей.
Чтобы пенсионеры не отказывались от услуги, мошенник делал вид, что звонил своему руководителю, и убеждал его сделать скидку.
После того как пенсионеры отдавали деньги, к ним приходил другой соучастник, который выполнял ремонтные работы. Однако такие работы либо стоили намного дешевле, либо и вовсе не требовались.
Общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей. Ни один из обвиняемых свою вину не признал. Для возмещения ущерба пострадавшим пенсионерам на автомобили преступников наложен арест.
В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу.