Моисеев считает инфраструктурные облигации инструментом привлечения заемных средств

Неправильно, когда государство берет и за equity, то есть за собственный капитал, создает объекты, хоть те в будущем и окупятся при коммерческой эксплуатации. Модель финансирования, если средства поступают лишь за счет equity, сама по себе ущербна. Нужен рычаг, такой как элемент долгового финансирования. Именно тут инфраструктурные облигации являются хорошим инструментом, заявил Моисеев.