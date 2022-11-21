Моисеев считает инфраструктурные облигации инструментом привлечения заемных средств

Политик посетил конференцию "Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ. Финансируем будущее страны". Она прошла в Москве, пишет tass.ru.
Неправильно, когда государство берет и за equity, то есть за собственный капитал, создает объекты, хоть те в будущем и окупятся при коммерческой эксплуатации. Модель финансирования, если средства поступают лишь за счет equity, сама по себе ущербна. Нужен рычаг, такой как элемент долгового финансирования. Именно тут инфраструктурные облигации являются хорошим инструментом, заявил Моисеев.
Эксперта не устраивает, что множество масштабных российских коммерческих транспортных проектов, строящихся или уже возведенных, не воспользовались механизмом инфраструктурных облигаций.
Например, ДОМ.РФ обладает высоким качеством финансовой и проектной культуры. Персонал организации в состоянии отбирать такие проекты, структурируя их для обеспечения самой низкой доходности для конечного потребителя, пояснил замглавы Минфина РФ. Он уверен, проекты ДОМ.РФ будут работать. Уровень экспертности компании очень высок.
Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ относятся к инструментам льготного финансирования серьезных проектов в рамках "инфраструктурного меню". Механизм запустили в 2021 году по указу российского лидера. Вырученные от размещения деньги идут на льготное финансирование объектов в рамках жилищного строительства и развития мегаполисов.
На эти деньги строятся дороги, учебные учреждения, детсады и клиники, IТ-инфраструктура и инфраструктура для индивидуального жилого строительства, осуществляется обустройство городской и сельской земли, закупается подвижной состав в рамках транспортных проектов и возводятся наемные дома.