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Что любят омичи: дарить или получать подарки

Сегодня, 13:34
Фото: 1MI
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25% омичей предпочитают дарить, а не получать подарки

Некоторые респонденты заявили, что не любят ни то, ни другое.

Омичи только задумываются, кому и что подарить на Новый год. Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что жители Омска любят больше: дарить или получать презенты. Город55 рассказывает о результатах исследования.

Большинству опрошенных в равной степени нравится и вручать, и принимать подарки. Так ответили 53% респондентов. Еще 25% заявили, больше любят преподносить сюрпризы, ценят радость и удивление в ответ. 11% участников опроса по нраву принимать подарки. А 7% не выразили желания не взять, не дать.

Примечательно, что женщины чаще мужчин связывают сюрпризы с волнением. Мужская часть опрошенных предпочитает все же дарить подарки. В ходе исследования выяснилось, чем старше и состоятельнее респонденты, тем больше среди них бескорыстных дарителей.

#Общество#Новости#Омск#Статистика#Новый год#Подарок
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