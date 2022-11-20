Что любят омичи: дарить или получать подарки

Омичи только задумываются, кому и что подарить на Новый год. Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что жители Омска любят больше: дарить или получать презенты. Город55 рассказывает о результатах исследования.
Большинству опрошенных в равной степени нравится и вручать, и принимать подарки. Так ответили 53% респондентов. Еще 25% заявили, больше любят преподносить сюрпризы, ценят радость и удивление в ответ. 11% участников опроса по нраву принимать подарки. А 7% не выразили желания не взять, не дать.
Примечательно, что женщины чаще мужчин связывают сюрпризы с волнением. Мужская часть опрошенных предпочитает все же дарить подарки. В ходе исследования выяснилось, чем старше и состоятельнее респонденты, тем больше среди них бескорыстных дарителей.