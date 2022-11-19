Космическое пришествие. На Землю упал астероид

По сообщению паблика «AstroAlert|Наблюдательная астрономия», сегодня, 19 ноября, на Землю упал астероид.
Подобных предсказанных падений на Землю астероидов за всю историю астрономии было всего несколько штук, добавили в сообществе.
По предсказаниям астронома Леонида Еленина, над Великими озерами Северной Америки в атмосферу должен был войти астероид C8FF042, размером в несколько метров.
В итоге астероид упал примерно в 03:30 ночи. Огромный гул был слышен в Гамильтоне, Онтарио, а дома при этом содрогнулись.