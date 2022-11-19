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Космическое пришествие. На Землю упал астероид

Сегодня, 13:06
Фото: 1MI
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На Землю упал заранее предсказанный астероид

Его падение заранее предсказали российские астрономы.

По сообщению паблика «AstroAlert|Наблюдательная астрономия», сегодня, 19 ноября, на Землю упал астероид.

Подобных предсказанных падений на Землю астероидов за всю историю астрономии было всего несколько штук, добавили в сообществе.

По предсказаниям астронома Леонида Еленина, над Великими озерами Северной Америки в атмосферу должен был войти астероид C8FF042, размером в несколько метров.

В итоге астероид упал примерно в 03:30 ночи. Огромный гул был слышен в Гамильтоне, Онтарио, а дома при этом содрогнулись.

Фото: Скриншот паблика "AstroAlert|Наблюдательная астрономия"
#Юлия Бармина#В мире#Астероид#Астероиды#Астроном
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