В новосибирском Нарымском сквере заливают каток площадью 2000 квадратов

Заместитель директора МАУ "Стадион" Евдокимов рассказал, что сегодня готовят основание и производят заливку катка. Как скоро удастся покататься на нем зависит от погоды, по прогнозам открыть каток можно будет уже через неделю, пишет INFOX.RU.