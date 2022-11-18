В новосибирском Нарымском сквере заливают каток площадью 2000 квадратов

Заместитель директора МАУ "Стадион" Евдокимов рассказал, что сегодня готовят основание и производят заливку катка. Как скоро удастся покататься на нем зависит от погоды, по прогнозам открыть каток можно будет уже через неделю, пишет INFOX.RU.
Общая площадь ледового катка больше 2000 квадратных метров. В непосредственной близости собираются установить обогреваемые раздевалки, а также пункт проката. Желающие могут прийти на каток со своими коньками.
Каток будет открыт для посетителей каждый день с 11 ч. утра до 9 ч. вечера с перерывами.
Также в этом году в Нарымском сквере планируют проложить лыжню. Всего по Новосибирску к зиме должно быть подготовлено 50 площадок.