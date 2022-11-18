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В гаджетах американских солдат обнаружилось российское ПО

Сегодня, 08:28
Фото: pxhere.com
Военнослужащие Соединенных Штатов пользовались смартфонами, в программном обеспечении которых применялся компьютерный код, разработанный специалистами российской компании Pushwoosh.

Компания позиционирует себя как американская, но при этом базируется в Новосибирске. В Пентагоне выдвинули предположение, что приложение могло собирать пользовательские данные. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на агентство Reuters.

Сотрудники агентства выяснили, что фирма, имеющая представительства в американских Калифорнии, Мэриленде и Вашингтоне, была основана в российском Новосибирске. В марте этого года военное ведомство США заявило об удалении приложения с кодом Pushwoosh, которое использовалось на одной из военно-учебных баз страны, с устройств военнослужащих.

#Общество
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