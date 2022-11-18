В гаджетах американских солдат обнаружилось российское ПО

Сотрудники агентства выяснили, что фирма, имеющая представительства в американских Калифорнии, Мэриленде и Вашингтоне, была основана в российском Новосибирске. В марте этого года военное ведомство США заявило об удалении приложения с кодом Pushwoosh, которое использовалось на одной из военно-учебных баз страны, с устройств военнослужащих.