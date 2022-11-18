В Чувашии смогли на год раньше открыть участок автодороги М-7 «Волга» у села Хыркасы

Проезжую часть расширили до 4х полос, а также построили двухуровневую развязку.
Об этом сообщили INFOX.RU. Глава республики Олег Николаев заявил, что данный объект знаковый для всей Чувашии. Он подчеркнул - работал на объекте подрядчик из Чувашской Республики, что особенно приятно.
Федеральная трасса М-7 «Волга» проходит через 6 центральных регионов РФ: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую область, Башкортостан, Татарстан и Чувашию. Указанный отрезок трассы, протяженностью 6 км, до ремонта представлял собой «бутылочное горлышко» — то есть из-за недостаточного количества полос создавалось ограничение движения.
Работы по расширению трассы началась в 2019 году. После реконструкции магистраль полностью преобразилась. Проезжая часть теперь расширена до 6 полос, установлены специальными разделители и барьерные ограждения, построили 2 одноуровневые развязки и двухуровневую развязку, также построили надземные пешеходные переходы с пандусами и остановочные комплексы с автопавильонами.