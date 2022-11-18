В Чувашии смогли на год раньше открыть участок автодороги М-7 «Волга» у села Хыркасы

Работы по расширению трассы началась в 2019 году. После реконструкции магистраль полностью преобразилась. Проезжая часть теперь расширена до 6 полос, установлены специальными разделители и барьерные ограждения, построили 2 одноуровневые развязки и двухуровневую развязку, также построили надземные пешеходные переходы с пандусами и остановочные комплексы с автопавильонами.