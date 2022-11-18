Ушел из жизни заслуженный артист России Владимир Мусатов

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте театра, Владимир Мусатов всю жизнь посвятил творческой работе. В период с 1974 по 1999 год он играл главные роли в спектаклях театра, а следующие десять лет артист работал в Театре юного зрителя, после чего вновь вернулся в драматический театр, сообщает 360tv.ru.