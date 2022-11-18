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Ушел из жизни заслуженный артист России Владимир Мусатов

Сегодня, 11:58
Фото: piqsels.com
В Брянске на 78-м году жизни скончался заслуженный артист России Владимир Мусатов. О смерти артиста сообщили в Брянском областном театре драмы имени А. К. Толстого.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте театра, Владимир Мусатов всю жизнь посвятил творческой работе. В период с 1974 по 1999 год он играл главные роли в спектаклях театра, а следующие десять лет артист работал в Театре юного зрителя, после чего вновь вернулся в драматический театр, сообщает 360tv.ru.

По словам руководства театра, Мусатов мог играть большое количество персонажей — от героя-любовника до остросоциального героя. Каждая роль Мусатова была наполнена удивительным, присущим только ему «серьезным юмором и неотразимым мужским обаянием». Коллеги артиста выразили свои глубокие соболезнования его близким и родным.

#Культура
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