Ушел из жизни заслуженный артист России Владимир Мусатов

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте театра, Владимир Мусатов всю жизнь посвятил творческой работе. В период с 1974 по 1999 год он играл главные роли в спектаклях театра, а следующие десять лет артист работал в Театре юного зрителя, после чего вновь вернулся в драматический театр, сообщает 360tv.ru.
По словам руководства театра, Мусатов мог играть большое количество персонажей — от героя-любовника до остросоциального героя. Каждая роль Мусатова была наполнена удивительным, присущим только ему «серьезным юмором и неотразимым мужским обаянием». Коллеги артиста выразили свои глубокие соболезнования его близким и родным.